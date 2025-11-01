Gezi Parkı ve 15 Temmuz soruşturması kapsamında tutuklanan Osman Kavala’nın Silivri Cezaevi’ne gönderilişinin sekizinci yılı dolayısıyla ‘Osman Kavala’ya özgürlük’ internet sitesinde toplam 29 siyasetçi, akademisyen, kanaat önderi, gazeteci ve yazar tarafından kaleme alınan mesajlar, ortak bir metin olarak yayınlandı.

Açıklama metninde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Orhan Pamuk gibi isimlerin dışında eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ÇYDD eski Başkanı Aysel Çelikel, ve TCK’yı yazan profesör Adem Sözüer yer aldı.

ABDULLAH GÜL: OSMAN KAVALA İLE İLGİLİ AİHM KARARI UYGULANMALI

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Osman Kavala için şu ifadeleri kullandı:

Osman Kavala’yı AK Parti hükümetlerinin ilk dönemlerinde Dışişleri Bakanı iken tanıdım. Hükümetlerimizin Türkiye’nin köklü problemlerine çözüm bulmak için uyguladığı kararlı politikalarına, bazı (aşırı ulusalcı) çevrelerin şiddetli muhalefeti karşısında bize en güçlü desteği veren sivil toplum hareketlerinin içindeydi.

Öncelikle AB ile müzakerelere başlamak ve hukuk ve siyasi standartlarımızı yükseltmekle ilgili yasa değişiklikleri ve Kürt sorunu ile ilgili o zaman için cesaret isteyen politikalarımızı sivil toplum örgütleriyle paylaştığımız toplantılarda bizleri heyecanla desteklediğini hatırlıyorum.

Benim nazarımda Osman Kavala, nasıl birçok samimi muhafazakâr iş adamları gönüllü olarak bizim camiamızın vakıf ve dernek faaliyetlerini destekledilerse, o da kendi inandığı doğrultuda toplumsal ve kültürel çalışmaları destekleyen bir iş adamıydı.

AK Parti olarak 2004 yılında anayasanın 90. maddesinde yaptığımız değişiklikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının hukuk uygulamalarımızda göz ardı edilemeyeceğini dikkate alarak, Osman Kavala ile ilgili AİHM kararının yerine getirilmesi hem ona yapılan haksızlığı giderecek hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin imajına katkı sağlayacaktır."

CEMİL ÇİÇEK: GEÇMİŞTE NE SÖYLEDİYSEM AYNI FİKİRLERİ TAŞIYORUM

Eski TBMM Başkanı ve şu anda Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek ise Kavala’ya dair, “Gerek Adalet Bakanlığım gerek sekiz yıla yakın süren Hükümet Sözcülüğüm ve daha sonra TBMM Başkanlığı görevlerim boyunca bu ve benzeri konularda muhtelif açıklamalar yaptım. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının uygulanması gerekliliği hususunda yaptığım bir açıklama hemen aklıma geliyor. Bu açıklamamda Abdullah Öcalan’la ilgili AİHM kararı uygulanması en zor karar olduğu hâlde, bu kararın bile uygulandığını belirtmiştim. Bugüne baktığımızda, o açıklamalarıma nazaran yeni bir durum yok. Konu aynı, uygulanacak kurallar aynı, kararı veren mahkemeler aynı… Dolayısıyla yeni bir şey söylemeye gerek yok. Geçmişte ne söylediysem aynı fikirleri taşıyorum” ifadelerini kullandı.

ADEM SÖZÜER: AYM’NİN KARARLARINI UYGULAMAK “OLAĞAN BİR UYGULAMA”

2005 yılında yürürlüğe giren yeni TCK'yı yazan profesör Adem Sözüer ise Kavala için şunları söyledi:

"Dışarıdan içeriye mektuplar”daki yazımda cezaevlerinde hukuken tutuklu ve hükümlüler kategorisi dışında kimse bulunamayacağını söylemiştim. Bu nedenle “Osman Kavala,Can Atalay” örneklerindeki gibi, haklarında Anayasa Mahkemesi veya AİHM kararlarının uygulanmadığı için dört duvar arasında kalmaya zorlanan kişileri hangi kategoriye sokacağız?” diye sormuştum. AYM/AİHM kararlarına rağmen kişileri cezaevinde tutmanın kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu oluşturduğunu ve böylece “suç işlenerek cezaevinde tutulanlar” şeklinde üçüncü bir kategorinin meydana getirildiğini ifade etmiştim. Aradan bir buçuk yıl geçti ve Kavala’nın üçüncü kategori kapsamındaki mağduriyeti sekizinci yılını doldurdu. Üstelik AİHM’nin kararlarını dikkate almamak ve AYM’nin sadece bireysel başvuru değil norm denetimi sonucu verdiği kararları uygulamamak da “olağan bir uygulama” oldu."

AYSEL ÇELİKEL: TOPLUMUN YÜZ AKI OLAN BİR İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSUDUR

Türkan Saylan tarafından kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)'nin eski Başkanı Aysel Çelikel de Kavala için, "Çağdaş demokrasinin temeli yargıdır, özellikle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. Hak ve özgürlükler konusundaki uluslararası taahhütlerin devleti bağladığı bir ülkede Anayasa çerçevesinde yapılan eylemler demokratik toplumun hakkıdır. Hal böyle iken insan haklarını amacına uygun olarak toplum kültürüne mal etmek için çaba gösteren Sayın Osman Kavala’nın sekiz yıldan beri insan onurunun temeli olan hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmasının hesabı verilmelidir. Osman Kavala insan onurunun kutsallığına inanmış, yurtsever, toplumun yüz akı olan bir insan hakları savunucusudur. Onun maruz kaldığı bu durum vicdanları unutulmaz ve onarılamaz bir şekilde rencide etmektedir" şeklinde bir mesajda bulundu.

ORHAN PAMUK: KAVALA’NIN DEĞİL HEPİMİZİN DE ONUN GİBİ ESİR OLDUĞUNU HİSSETTİRİYOR

Nobel Edebiyat ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk ise Kavala’ya dair, “Osman Kavala içeri alınalı sekiz yıl olmuş! Onun uğradığı sınırsız haksızlık ve zulüm ve buna seyirci kalmak bize yalnız Kavala’nın değil hepimizin de onun gibi esir olduğunu hissettiriyor” dedi.

OSMAN KAVALA OLAYI

18 Ekim 2017'de gözaltına alınan ve 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanan Osman Kavala, 'Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olmakla' suçlanmıştı. Kavala dahil 15 kişi daha İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı ve davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala olmuştu.

18 Şubat 2020 tarihinde görülen son duruşmada Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak Osman Kavala da dahil tüm sanıklar için beraat kararı verilmişti.

Tahliye edilmeden '15 Temmuz soruşturması' kapsamından Kavala tekrar gözaltına alınarak, yeniden tutuklanmıştı.

Gezi Parkı ve 15 Temmuz soruşturması kapsamında davası görülen Osman Kavala hakkında 25 Nisan 2022'de mahkeme heyeti tarafından ağırlaştırılmış müebbet cezası kararı verilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise hükmü onamıştı.