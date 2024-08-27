Osman Müftüoğlu önerdi! Yoğurtla karıştırıp tüketince beyni ateşliyor

Bazı baharatlar, sadece yemeklere lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda beyin fonksiyonları üzerinde de önemli etkiler yaptığı bildirildi.

Özellikle tavuk ve kırmızı etle yapılan yemeklerde sıkça kullanılan bu baharatlar, hem damak tadına hitap eder hem de vücut sağlığı için birçok fayda sağladığı ifade edildi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, baharatların içerdiği zengin vitaminler sayesinde yemeklere hem lezzet hem de besin değeri kattığını vurguladı. Ancak baharatların en önemli özelliklerinden birinin, beyin sağlığına olan katkıları olduğunu belirtti.

Müftüoğlu, son yıllarda gençler arasında giderek yaygınlaşan unutkanlığa karşı, hafızayı güçlendiren üç önemli baharatı önerdi. Müftüoğlu'na göre, güçlü bir bellek oluşturmak ve beyin sağlığını korumak için zerdeçal, safran ve kimyonun düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor.

Hafızayı Geliştiren Baharatlar:

Zerdeçal: Bu baharat, içerdiği kurkumin adlı bileşen sayesinde beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Alman bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre, zerdeçalın içerdiği bu madde, beynin iyileşme süreçlerinde etkili bir rol oynuyor. Sinir hücrelerinin gelişimine katkıda bulunan zerdeçal, aynı zamanda beyni yaşlanmaya bağlı fonksiyon bozukluklarından koruyor.

Safran: Hafızayı güçlendiren ve beyin sağlığını destekleyen bir diğer önemli baharat ise safrandır. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde beyin hücrelerini serbest radikallere karşı korur ve bilişsel fonksiyonların sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olur.

Kimyon: Kimyon da hafızayı güçlendiren baharatlar arasında yer alır. Sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle bilinen kimyon, aynı zamanda beyin sağlığını destekleyici özellikler taşır.

Bu baharatların doğrudan tüketimi zor olabilir, bu yüzden Prof. Dr. Müftüoğlu, bu baharatları yoğurtla karıştırarak tüketmeyi önerdi.

Bir kase yoğurda karıştıracağınız zerdeçal, safran ve kimyon, hem lezzetli hem de beyin sağlığınız için faydalı bir alternatif oluşturacağı bildirildi.

Günde bir çay kaşığı zerdeçalın bile beyin fonksiyonlarını korumada önemli bir rol oynadığını belirten araştırmacılar, bu karışımın düzenli tüketildiğinde yaşlanmaya bağlı beyin fonksiyonlarındaki bozulmaları azaltabileceğini ifade etti.