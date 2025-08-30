Osmaneli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı dualarla kutlandı

Program, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve Belediye Başkanı Bekir Torun'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başladı. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Osmaneli Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Songül Yoran, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğrencilerin şiirlerini okumasıyla devam eden program, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'ın makamında tebrikleri kabulüyle sona erdi.

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ

Törenin ardından ilçe mezarlığındaki şehitliğe ziyarette bulunuldu. İlçe Müftüsü Recep Işıldar eşliğinde şehitlerin ruhu için dua edildi. İlçe müftülüğünde görevli imam hatipler ise Kur'an-ı Kerim okudu.

Etkinliklere, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Yusuf Soy, daire amirleri, askeri personel, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.