Osmaneli’nde yürütülen çalışmalar ele alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Osmaneli’nde yürütülen çalışmalar ele alındı

Bilecik'e bağlı Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ile ilgili konuları ele aldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker ve mühendislerle bir araya gelen Kaymakam Kılıç yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alırken ilçede tarım alanında gelişmeler için fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin yanı sıra gerçekleşen ikili sohbette Kaymakam Kılıç ve ilçe Müdürü Diker; tarımsal üretim miktarı ve potansiyeli açısından Bilecik'in ve bölgenin en önemli ilçelerinden olan Osmaneli'nde Kaymakamlık, İlçe Tarım Müdürlüğü, muhtarlıklar, çiftçiler, ziraat mühendisleri, veterinerler ve tüm paydaşların ortak çabasıyla tarım ve hayvancılıkta gelişmek ve büyümek için çalışmaya devam edileceğini söylediler.

Osmaneli’nde yürütülen çalışmalar ele alındı

Osmaneli’nde yürütülen çalışmalar ele alındı

Osmaneli’nde yürütülen çalışmalar ele alındı

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