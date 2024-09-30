Osmaniye Düziçi'nde 14 yaşındaki kız çocuğunu 18 kişi istismar etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Osmaniye Düziçi'nde 14 yaşındaki kız çocuğunu 18 kişi istismar etti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasıyla 18 kişinin adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiaları üzerine 18 kişi adliyeye sevk edildiği ifade edildi.

İddiaya göre, pedagog eşliğinde ifadesi alınan 14 yaşındaki E.B.'nin verdiği isimler doğrultusunda, jandarma ve polis ekiplerinin 18 kişiyi gözaltına aldığı söylendi.

Çocuk istismarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, dört gündür gözaltında bulunan 18 kişinin sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği bildirildi.

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Osmaniye Düziçi'de 14 yaşındaki kız çocuğunu 18 kişi istismar etti

Osmaniye Düziçi'de 14 yaşındaki kız çocuğunu 18 kişi istismar etti

Osmaniye Düziçi'de 14 yaşındaki kız çocuğunu 18 kişi istismar etti

Osmaniye Düziçi'de 14 yaşındaki kız çocuğunu 18 kişi istismar etti

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