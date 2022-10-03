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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 43 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. 

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 14:58
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitenin  Akademik Birimlerine, 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”nun 48’inci maddesi, 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”nun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri ile “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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