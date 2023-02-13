13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Osmaniye'de 200 binaya acil yıkım kararı 

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmaları sürerken, ilk etapta 200 yapı için acil yıkım kararı verildi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 22:20
Takip Et

Osmaniye'de 200 binaya acil yıkım kararı 

Osmaniye'de 200 binaya acil yıkım kararı 
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı 10 ilden biri de Osmaniye oldu. Sarsıntılarla yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma ekipleri günlerce hayat kurtarmak için çaba harcadı. Kentte yıkılan 268 binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Asrın depreminde kentte 976 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 590 kişinin ise yaralandığı açıklandı. 

Şehirde yapılan hasar tespit çalışmalarında 18 bin 983 bina kontrol edildi. Bu binalardan 11 bin 316’sının hasarsız, 4 bin 843’ünün az hasarlı olduğu belirlenirken, 200 bina ile ilgili de acil yıkım kararı verildi. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalar, iş makinaları ile kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. (İHA) 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
2
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
3
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
4
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
5
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
6
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
7
﻿Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
﻿Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
﻿Osmaniye'de 200 binaya acil yıkım kararı 
﻿Osmaniye'de 200 binaya acil yıkım kararı 
﻿Osmaniye'de 200 binaya acil yıkım kararı 
﻿Bosna Hersek ve Sırbistan'da toplanan yardımlar Türkiye'ye doğru yola çıktı
﻿Bosna Hersek ve Sırbistan'da toplanan yardımlar Türkiye'ye doğru yola çıktı
﻿Bosna Hersek ve Sırbistan'da toplanan yardımlar Türkiye'ye doğru yola çıktı
﻿MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı
﻿MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı
﻿MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı
﻿128 saat sonra enkazdan çıkan Arda ile Ahmet Nur Çebi telefonda görüntülü konuştu
﻿128 saat sonra enkazdan çıkan Arda ile Ahmet Nur Çebi telefonda görüntülü konuştu
﻿128 saat sonra enkazdan çıkan Arda ile Ahmet Nur Çebi telefonda görüntülü konuştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.