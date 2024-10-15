Osmaniye’de akrabalar arasında arazi kavgası! 9 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, akrabalar arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Yazlamazlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köy sakinlerinin ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavga yatıştırıldı. Yaralanan 9 kişi, Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavganın ardından hastane önünde ve köyde güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.