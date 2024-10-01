Osmaniye'de çöpte bulunan yavru kedinin gözü ampute edildi

Osmaniye'de hayvanseverler tarafından çöp kutusunda bulunan, gözü enfeksiyon kapan ve ampute edilen yavru kedi, yeni sıcak yuvasına kavuşmayı bekliyor.

Bahçe ilçesinde geçtiğimiz günlerde hayvanseverler tarafından çöp kutusunda bulunan ve gözünde enfeksiyon olduğu tespit edilen yavru kedinin gözü ampute edildi. Özel bir veteriner kliniğinde ameliyatla enfeksiyonlu gözü alınan ve masrafları Mutlu Kuyruklar Derneği tarafından karşılanan yavru kedi sağlığına kavuştu. Yavru kedinin tedavi öncesi ve sonrası bakımını üstlenen Sultan Başer, kediye "Kiraz" ismini verdi.

Çöp kutusunda bulunup yoğun enfeksiyon nedeniyle kliniğe getirilen yavru kedinin ameliyatını gerçekleştiren Veteriner Hekim Ümit Yaman, "Çöpten bulunup getirilen yavru bir kedi, bir hayvansever tarafından kliniğimize getirildi. Sol gözünde ileri dereceli bir enfeksiyon vardı.

Mercek ve iriste enfeksiyon vardı ve göz dışarı doğru ampute olmuştu. 5 günlük bir antibiyotik tedavisinden sonra enfeksiyonu azalttık. Sonra operasyona aldık ve gözünü ampute etmek zorunda kaldık. Kedimiz şu an çok iyi durumda, dikişleri alındı ve normal hayatına geri döndü. Sağlıklı bir şekilde getiren hayvansevere teslim ettik" diye konuştu.

Gözünü kaybetmesine rağmen diğer kedilerden hiçbir farkı olmadığını ifade eden Sultan Başer ise, "Uzun yıllardır sokak hayvanlarıyla iç içeyim; onların beslenmesi, barınması, tedavisi gibi süreçlerde destek olmaya çalışıyorum. Bu Kiraz kızımız Bahçe ilçesinden bize ulaştı. Hayvansever bir arkadaşımız onu çöpte bulmuş ve ne yapabileceğini sordu. Mutlu Kuyruklar Topluluğu olarak bizimle iletişime geçti. Biz de aldık ve Veteriner Hekim Ümit Yaman'a getirdik. Tedavisi gerçekleşti. Şu an iyileşme sürecinde. Geçici olarak benimle kalıyor. İyileştikten sonra da kalıcı yuvasına inşallah sahiplendireceğiz. Kızımızın durumu iyi" dedi.