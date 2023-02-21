Deprem bölgesinde Erdoğan ve Bahçeli ziyareti öncesi yollara asfalt döküldü

Depremlerden etkilenen 10 kentten biri olan Osmaniye'de de büyük bir yıkım yaşandı. Yaşanan felaketin üzerinden iki hafta geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli depremden etkilenen şehirleri gezerek incelemeler yapmaya başladılar.

YOLLARA ASFALT DÖKÜLDÜ İDDİASI

Dün Hatay ve Kahramanmaraş'ı ziyaret eden Erdoğan ve Bahçeli, bugün ise Osmaniye'ye gitti. Erdoğan ve Bahçeli'nin Osmaniye ziyareti sırasında kullanacağı güzergahta asfalt çalışması yapıldığı iddia edildi.

Osmaniye'de Son Dakika sayfasında yer alan videoda, Saimbey Orta Okulu çevresinin asfaltlandığı belirtilerek, yolun asfaltlanma anlarına yer verildi.