Osmaniye'de otoyolda ölümle biten çarpışma

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Osmaniye Kadirli’de 4 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada Yusuf Ziya Bikir hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza yerine ekipler sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kadirli- Andırın kara yolu Yenigün köyü yakınlarında meydana geldi. Hayri Çikioğlu yönetimindeki 80 KH 198 plakalı otomobil, Yakup Evlice yönetimindeki 06 DG 8604 otomobil, Yusuf Ziya Bikir yönetimindeki 46 E 2646 plakalı otomobil ile Hasan Saltalı'nın kullandığı 33 FC 422 plakalı otomobiller çarpıştı.

Zincirleme kazada Hayri Çikioğlu, Yakup Evlice, Hasan Saltalı, Yusuf Ziya Bikir, Cennet Bikir ile Mehmet Ateş ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücülerden Yusuf Ziya Bikir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de otoyolda ölümle biten çarpışma

Osmaniye'de otoyolda ölümle biten çarpışma

Osmaniye'de otoyolda ölümle biten çarpışma

Osmaniye'de otoyolda ölümle biten çarpışma

Osmaniye'de otoyolda ölümle biten çarpışma

Osmaniye'de otoyolda ölümle biten çarpışma

Osmaniye'de otoyolda ölümle biten çarpışma

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Osmaniye'de otoyolda ölümle biten çarpışma
Osmaniye'de otoyolda ölümle biten çarpışma