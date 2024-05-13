Osmaniye'de sağanak yağış tarım arazilerini sular altında bıraktı

Kaynak: İHA
Osmaniye'de sağanak yağış tarım arazilerini sular altında bıraktı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak yağış yaşanan sel sonucu tarım arazilerini, evleri ve ahırları su bastı.

Düziçi ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışta dolayı birçok belde ve köyde yollar, evler, ahırlar ve tarım arazilerini sel suları bastı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belde ve köylerde güvenlik önlemi aldığı afette, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ise selin yarattığı tahribatı ortadan kaldırmaya çalıştı.

aw203487-04.jpg

Evleri ve bahçeleri sular altında kalan vatandaşlar, her sağanak yağışta hep aynı manzaraya maruz kaldıklarını belirterek, yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmalarını istedi.

aw203487-01.jpg

aw203487-02.jpg

aw203487-03.jpg

aw203487-05.jpg

aw203487-06.jpg

aw203487-07.jpg

Son Haberler
İstanbul’da kuryelik yapan bir gencin güldüren isyanı: Bir konum meselesi Video
İstanbul’da kuryelik yapan bir gencin güldüren isyanı: Bir konum meselesi
Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. 4 yaralı Yerel Haberler
Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. 4 yaralı
Diyarbakır’da cezaevinde çok sayıda mahkum ve personel zehirlendi Gündem
Diyarbakır’da cezaevinde çok sayıda mahkum ve personel zehirlendi
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan iktidarın tasarruf paketine sert tepki Gündem
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan iktidarın tasarruf paketine sert tepki
Çankırı’da Mayıs ayında şaşırtıcı görüntüler Yerel Haberler
Çankırı’da Mayıs ayında şaşırtıcı görüntüler
70 santimetre genişliğindeki trafik ışıklı cadde turistlerin ilgisini çekiyor Video
70 santimetre genişliğindeki trafik ışıklı cadde turistlerin ilgisini çekiyor
Ölüme itilen 37 kaçak göçmen kurtarıldı Yerel Haberler
Ölüme itilen 37 kaçak göçmen kurtarıldı