Osmaniye'de sağanak yağış tarım arazilerini sular altında bıraktı

Düziçi ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışta dolayı birçok belde ve köyde yollar, evler, ahırlar ve tarım arazilerini sel suları bastı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belde ve köylerde güvenlik önlemi aldığı afette, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ise selin yarattığı tahribatı ortadan kaldırmaya çalıştı.

Evleri ve bahçeleri sular altında kalan vatandaşlar, her sağanak yağışta hep aynı manzaraya maruz kaldıklarını belirterek, yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmalarını istedi.