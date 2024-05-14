Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 11 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6-12 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda Hasan G., Turabi G., Çağrı G., Halim B., Volkan B., Nesimi G., Önder G., Serkan D., Murat Y., Volkan K., Mustafa A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, özel eğitimli narkotik köpeklerin de katılımıyla bir otomobilin torpido kısmında gizlenmiş halde 650 gram toz esrar bulundu. Ayrıca diğer ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda 388,4 gram bonzai, 252 gram sentetik ecza, 121,33 gram metamfetamin, 51,33 gram fubinaca (bonzai yapımında kullanılan ham madde), 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 4 sarjör, 74 fişek ve 46 bin 890 Türk Lirası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 şüpheli tutuklandı. Bu operasyonlarla uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

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