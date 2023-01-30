Osmaniye'de uyuşturucu ile mücadele: 4 şüpheli tutuklandı

İHA'nın haberine göre, Osmaniye'de polisin son bir hafta içerisinde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-30 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 29 ayrı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. Ev, işyeri, araç ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda ise 8.12 gram metamfetamin,7.25 gram eroin , 6 gram fubinica, 3.19 gram bonzai , 0.77 gram esrar, 11 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 4 adet fişek ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 36 şüpheliden 4'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.