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Osmaniye'de uyuşturucu ile mücadele: 4 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 29 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli yakalandı. 

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 14:15
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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına 29 ayrı operasyon

Osmaniye'de uyuşturucu ile mücadele: 4 şüpheli tutuklandı
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İHA'nın haberine göre, Osmaniye'de polisin son bir hafta içerisinde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-30 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 29 ayrı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. Ev, işyeri, araç ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda ise 8.12 gram metamfetamin,7.25 gram eroin , 6 gram fubinica, 3.19 gram bonzai , 0.77 gram esrar, 11 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 4 adet fişek ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 36 şüpheliden 4'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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