Osmaniyeli depremzedelere vergi borcu şoku

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 27 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vergi mükelleflerinin ödemeleri zorunlu olan vergilerinin ve devletin alacaklarının ödeme süreleri ve taksitlendirme süreleri uzatıldı.

Asrın deprem felaketi olarak nitelendirilen afet 11 ili yıkıma uğratırken kararname kapsamına sadece Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri alındı.

Osmaniye’nin de olduğu diğer iller bu kapsama alınmadı.

Kapsama alınmayan illerdeki vergi mükelleflerinin deprem süreci de dahil vergi borçlarını ödemeleri için tebligat gitmeye başlarken Halk Bankası’ndaki kredileri ertelenirken Osmaniye deprem bölgesi olarak dahil edilmişti.

"OSMANİYE’DE DEPREM OLDU MU, OLMADI MI?

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, deprem bölgesi Osmaniye’de mücbir sebep kapsamı dışına çıkarıldığı için vergi mükelleflerinden vergi borçlarının ödenmesinin istenmesine tepki gösterdi.

Esnaftan yedi aylık vergi borcunun istendiğini belirten Kaya, "Osmaniye’de deprem oldu mu, olmadı mı? Buna artık bir karar verin” dedi.

Osmaniye’de 7 bin vergi mükellefi olduğunu ve onlarında depremzede olmasına rağmen mağdur edildiğini dile getiren Kaya, ziyaret ettiği bir berber esnafının yanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslendi.

Asu Kaya şu ifadeleri kullandı:

"OSMANİYELİLER ARTIK YOK SAYILMAK İSTEMİYOR"

“Ağustos’un 15’ine kadar esnafımızın beyanda bulunması gerekiyor. 31’ine kadar da bu beyan ettiği borçlarını ödemesi gerekiyor. Osmaniye'de 25 binin üzerinde orta, ağır hasarlı deprem anında yıkılan ve acil yıkım kararı bulunan bina var. 1000’in üzerinde canımızı biz kaybettik. Osmaniye’yi lütfen artık sahipsiz bırakmayın. Osmaniye’nin sesini duyun. Osmaniyeliler artık yok sayılmak istemiyor. Her konuda biz sesimizi çıkarmak zorunda kalıyoruz.

27’sindeki kararla Osmaniye’yi mücbir halin dışına çıkardınız.

Sonrasındaki bir karar ile Halk Bankası’ndaki kredileri Osmaniye’yi de dahil ederek ertelediniz. Osmaniye’de deprem oldu mu, olmadı mı? Buna artık bir karar verin.

"ZATEN MAĞDURUZ"

Kaya’nın ziyaret ettiği dükkânda tıraş olan bir esnaf ise “Bağ-Kur ve sigorta primlerini ödeyemiyoruz. Depremden dolayı zaten çok mağduruz, bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz” diye yetkililere seslendi.

Mağduriyetini aktaran esnaf, Osmaniye’nin yarısının kenti terk ettiğini ve satış yapamadıklarını, hafta sonları dükkanlarını dahi açmadıklarını aktaran esnaf, “Şubat 6’dan beri yarı yarıya kaybım var” diye vurguladı.

Esnaf, depremden bu yana biriken vergi borçlarını ödeme imkanları olmadığını kaydetti.

"NEDEN OSMANİYE LİSTEYE DAHİL EDİLMEDİ?"

CHP'li Kaya Bakan Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde ise "Osmaniye'de, özellikle Osmaniye merkezde, vergi mükelleflerinin en çok olduğu konumlardan birinde çok sayıda yıkılan bina ve ağır hasarlı bina olduğu bilinmekteyken, 7405 sayılı Cumhurbaşkanı kararında, alacakların taksitlendirmelerinin sürelerinin uzaması konusunda neden Osmaniye listeye dahil edilmemiştir?" diye sordu.