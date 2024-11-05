“Osmanlı İmparatorluğu’nda Doğal Afetler” raflarda

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulan ve Türkiye’de sigortacılığın gelişimine önemli katkıları bulunan Millî Reasürans, sigorta sektörüne ve ülke ekonomisine yaptığı katkıların yanı sıra toplumsal ve kültürel alanda gelişmeye verdiği destekle de ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. 2024 yılında kuruluşunun 95. yılını idrak ederken attığı her adımda odağına aldığı sürdürülebilirlik bakış açısı ile eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında gerçekleştirdiği projeler ile de ön plana çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2018 yılında aramızdan ayrılan değerli bilim insanı Emeritus Profesör Elizabeth A. Zachariadou editörlüğünde hazırlanmış olan, Osmanlı Dönemi’nde gerçekleşen doğal afetlerin yer aldığı "Osmanlı İmparatorluğu’nda Doğal Afetler" kitabı Millî Reasürans T.A.Ş.’nin katkılarıyla yeniden basıldı.

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA YAŞANAN DOĞAL AFETLER ELE ALINIYOR

Girit Üniversitesi Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü’nün Türkoloji Programı tarafından 10-12 Haziran 1997’de Rethymno’da düzenlenen konferansa sunulan tebliğlerden oluşan kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan doğal afetleri geniş bir zaman diliminde ele alıyor. İlk bölümde yer alan 14 makale depremler konusuna eğiliyor, daha kısa olan ikinci bölümdeki üç makale ise selleri ve kuraklıklara değiniyor.

GENİŞ BİR BİLGİ KAYNAĞI

Kitapta; Osmanlı belgeleri, Venedik Konsolosluk yazışmaları, Memluk ve Bulgar Kayıtları, St Jean Şövalyelerinin ve Amerikan misyonerlerinin raporları, Yunan sismologion’lar gibi son derece geniş bir kaynak çeşitliliğine dayanarak Anadolu, Balkanlar, İyonya, Ege Adaları, Girit ve Karadeniz bölgelerinde Osmanlı çağının çeşitli dönemlerinde meydana gelen doğal afetler inceleniyor. Ayrıca bu doğa olayları karşısında farklı toplumsal grupların ve tek tek insanların nasıl tepkiler verdiği inceleniyor.

İLGİ ÇEKECEK BİR ÇALIŞMA

İlk kez 1997 yılında yayımlanan kitapta, depremlerin, sellerin ve kimi zaman bunları izleyen yangın ya da salgın hastalık gibi ikinci bir felaketin, tarihsel gelişimi nasıl etkilediği, ekonomik ve demografik yapılarda ne tür değişikliklere yol açtığı konusunda açılımlar sunuluyor. Kitap, doğal afetlerde hasara uğrayan Osmanlı kalelerinin onarımı için çıkarılan fermanlardan, Amerikan misyon merkezlerinin deprem yardımlarına ya da bir depremde yıkılan Bizans surlarının Osmanlıların Rumeli’ye geçişini nasıl kolaylaştırmış olabileceğine kadar çok çeşitli durular, olaylar, tartışmalar ve canlı sahnelerle geniş bir okuyucu kitlesinin ilgisini çekecek bir çalışma olarak öne çıkıyor.