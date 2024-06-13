Osmanlı padişahının torunu komedyen çıktı. Türkiye’de bile sahne almış

Osmanlı’nın kalan son temsilcileri halen merak konusu… Yurt dışında yaşayan son hanedan üyelerinden birinin de İngiltere’de “Naz” adıyla sahneye çıkan Naz Osmanoğlu olduğu ortaya çıktı.

Gerçek adı 5. Sultan Reşad’ın 4. kuşak torunu olan Nazım Ziyaeddin Nazım Osmanoğlu olan ‘şehzade’ 2017 yılında İstanbul Komedi Festivali’nde sahne almış.

Daha önce verdiği bir röportajda Türkçe bilmediğini söyleyen Osmanoğlu, “Dubai ve İngiltere’de yetiştiğim için öğrenme fırsatım olmadı. Londra’da yaşıyorum. Babam da çok az Türkçe biliyordu” diyerek üzüntüsünü belirtmişti.

Annesi İngiliz olan ve çocukluğu Ürdün-Dubai arasında geçen 38 yaşındaki komedyen, Instagram’ı da aktif olarak kullanıyor.

İstanbul'daki gösterisinde “Sultan olmak için yapmam gereken tek şey diğer 16 adamı öldürmek” diye espri yapan Naz Osmanoğlu, “Ailemin zengin tarihi ile gurur duyuyorum ama ben kendi işiyle uğraşan sıradan bir adamım” diyerek herkesi şaşırtmıştı.

Naz Osmanoğlu'nu İngiliz annesiyle fotoğrafını Instagram'dan böyle paylaştı.

Naz Osmanoğlu'nun Instagram sayfasını Türkiye'den takip eden tek isim ise Vuslat Doğan Sabancı çıktı.