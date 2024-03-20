ÖSO bir PKK'lı teröristi Zeytin Dalı Harekat alanına sızmaya çalışırken yakaladı

Kaynak: İHA
ÖSO bir PKK'lı teröristi Zeytin Dalı Harekat alanına sızmaya çalışırken yakaladı
Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekat alanına sızmaya çalışan, PKK/YPG’li Mehmet Kılıç’ı yakaladı.

ÖSO güçleri, kod adı Rızgar Amed olan PKK/YPG’li terörist Mehmet Kılıç’ı yakaladığını duyurdu.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) teknik desteği ile, Zeytin Dalı harekat alanında bir eylemde bulunacağı belirlenen terörist Mehmet Kılıç, ÖSO tarafından canlı olarak ele geçirildi.

Terörist, 2019 yılında örgütün TSK’nın Şırnak/Uludere Karaçalı Karakolu’na yönelik gerçekleştirilen sızma faaliyetinde de yer almıştı.

aw166454-01.jpg"Rızgar Amed" kod adlı Kılıç, PKK terör örgütüne 2015’in mayıs ayında Muş Şenyayla kırsalında bulunan akrabaları vasıtasıyla katıldı. Askeri ve ideolojik eğitimini tamamladıktan sonra, örgütün Irak Metina ve Gare alanlarında görev yaptı.

2018 yılında örgütte sözde silahlı mücadeleye katıldı. 2019’da TSK tarafından yapılan hava harekatı sırasında yakalanan terörist, 2020’de örgüt tarafından Rojava’da görevlendirildi. Terörist Mehmet Kılıç hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “terör amaçlı örgüte üye olma” suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

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