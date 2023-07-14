ÖSO mensubunun para için Ukrayna’da savaştığı ortaya çıktı

Editör: Sami Gürel

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna ordusunun yeterli personel sağlamak adına diğer devletlerden paralı asker temin ettiği daha önce basına yansımıştı.

Ukrayna’da Rus askerlerine karşı oluşturulacak ekiplerde görev alacak yabancı askerlere günlük 1000 ile 2000 dolar arasında para verildiği ve özel güvenlik şirketlerinin bu durumu yakından takip ettiği biliniyordu.

Suriye’nin Azez şehrinde yaşayan bir ÖSO mensubunun da bu kapsamda Ukrayna’ya savaşa gittiği ancak yapılan ödemenin sahte dolarla olduğu sosyal medyada duyuruldu.

Sahte dolarlarla motosiklet almaya çalışırken yakalanan şahıs ‘‘Ukraynalılar sahtekardır, kimse onlar için savaşmak istemiyor diye uyarı yapıyor’’.

İLAY AKSOY ORTAYA ÇIKARDI: ‘İŞ PARAYA BAKAR’

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy’un paylaştığı görüntülerde ise başka detaylar ortaya çıktı.

Kendi ülkeleri için mücadele etmeyen, savaş var bahanesiyle ülkelerinden kaçan Suriyelilerin, para için Ukrayna saflarında savaşması ise meselenin gerçek yüzünü ortaya çıkarmış durumda.

Aksoy yaptığı paylaşımda, paralı askerlerin gelecekte Türkiye’ye karşı nasıl tehdit oluşturabileceğini vurgularken, artık Türkiye’de de sık sık karşılaştığımız ÖSO bayrakları konusuna dikkatleri çekti.

Aksoy paylaşımında, ‘‘Kendisi Kuzey Azez’de yaşayan ÖSO militanı.

Para karşılığında Ruslara karşı Ukrayna’ya gidip paramiliter güç olmayı kabul etmiş.

Sözleşmesi bitince Ukrayna ona gerçek dolarların arasına sahte dolar karıştırıp ödeme yapmış.

Sahte dolarlarla motosiklet almaya çalışırken yakalanmış ve tutuklanmış. Şimdi de Ukraynalılar sahtekardır, kimse onlar için savaşmak istemiyor diye uyarı yapıyor.

Şimdi gelelim biz ilgilendiren kısmına:

Bu eli kanlı terörist güvenli bölgede yaşıyor. Ukrayna’ya gidip savaşmasını kim organize etti? Geri dönüşünü kim sağladı?

Arkadaki ÖSO bayrağı (daha önce de belirttiğim gibi) Türkiye’de derhal yasaklanmalıdır, paramiliterlerin kullandığı bayraktır!

Bugün Ukrayna için para karşılığında savaşan, dün ülkesini sattığı gibi yarın Türkiye’ye karşı savaş açmasına kim engel olabilir?

İş paraya bakar!’’ ifadelerini kullandı.

ÖSO NEDİR?

Suriye Ordusu’nun sivillere ateş açması ve gösterileri zor kullanarak bastırmaya çalışması, pek çok asker ve subayın ordudan ayrılmasına yol açmıştır. Bazı siviller de silahlanarak direnişe katılmışlardır. Tüm bu gruplar 29 Temmuz 2012 tarihi öncesi dağınık haldeydi. Bu tarihte Suriye Hava Kuvvetleri albaylığından istifa eden Riyad el-Esad ve silah arkadaşları tüm milis-asker gruplarını tek çatıda birleştirmek amacıyla Özgür Suriye Ordusu’nu kurdular.