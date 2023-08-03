ÖSO’cular Kilis’te gövde gösterisi yaptı. Düğünde bayrak açtılar

Türkiye’de, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı açmak adeta moda oldu. Sığınmacılar bu kez de Kilis’te bir düğün salonunda ÖSO bayrağı açtılar.

ÖSO’cular Kilis’te gövde gösterisi yaptı. Düğünde bayrak açtılar

Editör: İsa Karaarslan

Türkiye'deki sayıları her geçen gün artan sığınmacılardan çeşitli görüntüler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Son zamanlarda Suriyeli sığınmacıların ÖSO bayrağı açması sık sık gündeme gelmeye başladı.

Ülkelerinin ve çeşitli grupların bayraklarını açarak dolaştıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşmaya devam eden sığınmacılar bu kez de Kilis’te bir düğünde ÖSO bayrağı açtı.

Düğünde çalan müzikle birlikte eğlenen sığınmacıların ÖSO bayrağı açması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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‘ÜLKE ONLARIN OLMUŞ’

Daha önce de, Antalya Konyaaltı sahilinde, sığınmacılar Suriye bayrağı ile denize girmiş, onları kaydeden vatandaşın sözleri de dikkat çekmişti. Türklerin rahatsız olduğu için denize giremediğini söyleyen vatandaş, "Ülke onların olmuş, haklılar" demişti.

ÖSO BAYRAĞI NEDİR?

Suriye Ordusu’nun sivillere ateş açması ve gösterileri zor kullanarak bastırmaya çalışması, pek çok asker ve subayın ordudan ayrılmasına yol açmıştır. Bazı siviller de silahlanarak direnişe katılmışlardır. Tüm bu gruplar 29 Temmuz 2012 tarihi öncesi dağınık haldeydi. Bu tarihte Suriye Hava Kuvvetleri albaylığından istifa eden Riyad el-Esad ve silah arkadaşları tüm milis-asker gruplarını tek çatıda birleştirmek amacıyla Özgür Suriye Ordusu’nu kurdular.

ÖSO'YU KİM KURDU?

ÖSO’nun başkomutanı ve kurucusu Riyad el-Esad’dır. Bütün askeri hareketlerin koordinatör başıdır. Suriye Hava Kuvvetleri’nden istifa etmiş ve ÖSO’yu kurmuştur. Başkomutan yardımcısı olarak Albay Malik Kürdi, Kurmay Başkanı olarak da Albay Ahmet Hicazi ilan edilmiştir. Sonrasında 2014 te Yüksek Askeri KOnsey tarafından yapılan bir atama ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Yüksek Askeri Konseyi (YAK), ÖSO Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Selim İdris’i görevden alarak yerine Tuğgeneral Abdulilah el-Beşir’i atadı.

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