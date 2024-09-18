Osteoartrit hastalarına müjdeli haber

Yeni bir araştırma, osteoartrit hastalarının ağrı yönetiminde fiziksel aktivitenin önemini vurguladı. PLOS Global Public Health dergisinde yayımlanan çalışma, fiziksel aktivitenin osteoartrit kaynaklı ağrısı olan kişilerde depresyon semptomlarını azaltmada etkili olabileceğini ortaya koyuyor.

Osteoartrit, eklemlerdeki kıkırdağın aşınması sonucu oluşan ve genellikle dizler, kalçalar ve ellerde ağrıya, sertliğe ve hareket kısıtlılığına yol açan yaygın bir hastalıktır. Yaşlı bireyler arasında sıkça görülse de, her yaştan insanı etkileyebilir. Tedavisi bulunmayan bu hastalıkta, semptomları yönetmek yaşam kalitesi için kritik öneme sahiptir. Bu çalışma, fiziksel aktivitenin hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini araştırdı.

Melbourne Üniversitesi'nden Dr. Michaela C. Pascoe liderliğindeki araştırma ekibi, osteoartritli hastalar üzerinde fiziksel aktivite, ağrı ve depresyon arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmada, yüksek ağrı seviyelerine sahip bireylerin, fiziksel aktivitenin depresyon üzerindeki olumlu etkilerinden daha fazla faydalandığı görüldü.

Sonuçlar, fiziksel aktivitenin ağrıyı hafifleterek depresyon hissini azaltabileceğini ve en fazla ağrı çeken kişilerin bu faydalardan en çok yararlandığını gösterdi. Egzersiz, endorfin salgılarak ruh halini iyileştirebilir ve ağrı algısını azaltabilir.

Araştırma, osteoartritli kişilerin ağrıya rağmen aktif kalmaları gerektiğini vurguluyor. Hem hastalar hem de sağlık çalışanları, fiziksel aktivitenin faydaları konusunda bilgilendirilmeli ve fiziksel aktiviteye devam etmelerini destekleyen programlar veya tedavi yöntemleri sunulmalıdır.

Bu çalışma, osteoartrit tedavisinde hem fiziksel hem de duygusal sağlık yönünden kapsamlı bir yaklaşımın önemini ortaya koyuyor. Yüksek düzeyde ağrı çekenler için egzersiz, hem ağrıyı hafifletme hem de ruh halini iyileştirme konusunda iki yönlü bir fayda sağlıyor.