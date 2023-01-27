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ÖSYM Başkanı duyurdu! 13 yıl aradan sonra uygulanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy, "Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Sınavı'nı (TR-YÖS) uygulayacağız" dedi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 12:43
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ÖSYM Başkanı Ali Ersoy duyurdu: 13 yıl aradan sonra Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Sınavını uyguyalayacağız

ÖSYM Başkanı duyurdu! 13 yıl aradan sonra uygulanacak
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Yükseköğretim Kurulu'nun yurt dışından yabancı öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak üzere başlattığı TR-YÖS, 29 Ocak 2023 tarihinde yapılacak. TR-YÖS, farklı ülkelerden adaylara Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına başvuruda kolaylık getirecek. Sınav, Türkiye’de 17 ilde ve yurtdışında Kuzey Kıbrıs Türk Kesimi dahil olmak üzere 9 ülkede toplam 27 sınav merkezinde uygulanacak. Geçerlilik süresi 2 yıl olan sınavda adaylara sayısal yetenek testinden 40 soru, temel matematik testinden 40 soru olmak üzere toplam 80 soru sorulacak. Sınav; Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirilecek.

ÖSYM’nin Türk üniversitelerine yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı hedeflediğini belirten ÖSYM Başkanı Ersoy, "Yarım asırlık tecrübemizle, her yıl ortalama 11 milyon adaya sınav yapmaktayız. ÖSYM olarak yeni taleplere cevap vermeyi ve bu doğrultuda sınav çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra YÖS'ü uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

28 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/1) ise Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da toplam 5 bin adayın katılımıyla gerçekleşecek. Sınavda emniyet görevlileri dahil toplam 333 kişi görev alacak.

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