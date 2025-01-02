ÖSYM duyurdu! 2025-MSÜ başvuruları başladı

Düzenleme: Kaynak: AA
ÖSYM duyurdu! 2025-MSÜ başvuruları başladı

ÖSYM, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvurularının başladığını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sayfasındaki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 27 Ocak'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2025-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) başvuru yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.

Son Haberler
RTÜK üyesinden şok eden itiraf: TRT kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor
RTÜK üyesinden şok eden itiraf: TRT kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor
Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi'den beklenmedik hareket
Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi'den beklenmedik hareket
Amorim eski öğrencisine göz dikti. 100 milyon euroyu gözden çıkarmaları gerekecek
Amorim eski öğrencisine göz dikti. 100 milyon euroyu gözden çıkarmaları gerekecek
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş için karar! Hakkında soruşturma açılmıştı
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş için karar! Hakkında soruşturma açılmıştı
TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi
TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi