ÖSYM duyurdu: Sonuçlar erişime açıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ÖSYM duyurdu: Sonuçlar erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-YDUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

ÖSYM, 2023-YDUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, 2023-YDUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

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Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 12 Temmuz 2024 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecekler. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ek olarak sunuldu.

YDUS’A KİMLER GİREBİLİR?

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (YDUS), uzman doktorların daha ileri seviyede yan dal uzmanlığı yapabilmeleri için düzenlenen bir sınavdır. YDUS’a katılabilecek adaylar, bu sınav için yayımlanan yönetmelikte açıkça belirtilmiştir. Yönetmeliğin 9. maddesi, sınava giriş koşullarını detaylı bir şekilde açıklamaktadır.

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