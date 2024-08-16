ÖSYM hafta sonu 2 sınav düzenleyecek

ÖSYM’nin açıklamasına göre, 2024-TUS 2. dönem sınavı 14 ilde, 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavı ise sadece Ankara’da gerçekleştirilecek. 2024-TUS 2. dönem sınavı iki oturumda yapılacak; Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45’te başlayacak. 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavının birinci aşaması saat 10.15’te, ikinci aşaması ise saat 14.45’te başlayacak. Her iki sınav da 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

2024-TUS 2. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi için 1.097 salon ve 77 bina, Klinik Tıp Bilimleri Testi için ise 1.096 salon ve 77 bina kullanılacak. 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavının iki aşaması ise toplam 6 bina ve 83 salonda yapılacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı olmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Sınav sonuçları 12 Eylül’de açıklanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un açıklamasına göre, 2024-TUS 2. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi’ne 31.692 aday, Klinik Tıp Bilimleri Testi’ne ise 31.651 aday katılacak. 2024-STS Tıp Doktorluğu sınavına ise toplam 1.612 aday katılacak. Sınavlarda toplam 8.069 görevli yer alacak ve sınav güvenliğini sağlamak için 1.025 emniyet mensubu görev yapacak. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerine de kolaylıklar diliyorum. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 254 aday yararlandı.