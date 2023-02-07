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  • ÖSYM hangi sınav tarihlerini erteledi? 2023 MSÜ TUS YÖKDİL sınav tarihleri ne oldu?

ÖSYM hangi sınav tarihlerini erteledi? 2023 MSÜ TUS YÖKDİL sınav tarihleri ne oldu?

ÖSYM yaşanan deprem ve artçılar nedeniyle yakın tarihte yapılması planlanan sınavlarda değişiklik yapıldığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara girecek adaylar MSÜ TUS YÖKDİL gibi sınavların gidişatını merak ediyor. Peki, ÖSYM hangi sınav tarihlerini erteledi? 2023 MSÜ TUS YÖKDİL sınav tarihleri ne oldu?

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 13:16
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ÖSYM hangi sınav tarihlerini erteledi? 2023 MSÜ TUS YÖKDİL sınav tarihleri ne oldu?

ÖSYM hangi sınav tarihlerini erteledi? 2023 MSÜ TUS YÖKDİL sınav tarihleri ne oldu?
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Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinin ardından ÖSYM bazı sınav tarihlerine ilişkin duyuruda bulundu. Deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle ÖSYM MSÜ TUS YÖKDİL sınav tarihlerinde değişiklik olduğu açıklandı. Peki, ÖSYM hangi sınav tarihlerini erteledi? 2023 MSÜ TUS YÖKDİL sınav tarihleri ne oldu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.

ÖSYM HANGİ SINAVLARI ERTELEDİ?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre,

19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ),

26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem)

Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.

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