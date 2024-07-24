ÖSYM, KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını yayınladı

Kaynak: Haber Merkezi
ÖSYM, KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını yayınladı

ÖSYM, 2024 KPSS Lisans sınav maratonunun başlamasının ardından geçen bir günün sonunda, Alan Bilgisi oturumlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bir kısmını adayların incelemesine sundu.

14 Temmuz'da başlayan sınav sürecinde, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik gibi alanlarda yapılan testlerin yüzde onluk bölümü erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden kendi bilgileriyle giriş yaparak, sınav sorularının tamamına erişebilirler. Bu erişim, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek ve saat 23.59'da sona erecektir. Sınavla ilgili detaylar ve güncellemeler için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret etmek önemli.

İlgili Haberler
AELS/2 sınavına ilişkin dikkat edilmesi gerekenler
AELS/2 sınavına ilişkin dikkat edilmesi gerekenler
KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman bitiyor?
KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman bitiyor?
Vergi paketi bugün Genel Kurul'a geliyor
Vergi paketi bugün Genel Kurul'a geliyor
Nijerya'dan META'ya rekor ceza
Nijerya'dan META'ya rekor ceza
Sivas'ta iki otomobil birbirine girdi. 6 yaralı
Sivas'ta iki otomobil birbirine girdi. 6 yaralı
Haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (21. Bölge Müdürlüğü)’nden Kamulaştırma İlanı
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (21. Bölge Müdürlüğü)’nden Kamulaştırma İlanı
Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır
Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır
Son Haberler
Avail uzun zamandır beklenen Avail DA Mainnet'ini ve Web3 birleştirmesi için AVAIL Token’ını tanıttı Ekonomi
Avail uzun zamandır beklenen Avail DA Mainnet'ini ve Web3 birleştirmesi için AVAIL Token’ını tanıttı
AELS/2 sınavına ilişkin dikkat edilmesi gerekenler Gündem
AELS/2 sınavına ilişkin dikkat edilmesi gerekenler
KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman bitiyor? Gündem
KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman bitiyor?
Ankara’da servis aracı devrildi Yerel Haberler
Ankara’da servis aracı devrildi
Vergi paketi bugün Genel Kurul'a geliyor Gündem
Vergi paketi bugün Genel Kurul'a geliyor
Kontrolden çıkan otomobil tehlike saçtı: 2 ağır yaralı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan otomobil tehlike saçtı: 2 ağır yaralı