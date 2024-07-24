ÖSYM, KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını yayınladı

14 Temmuz'da başlayan sınav sürecinde, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik gibi alanlarda yapılan testlerin yüzde onluk bölümü erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden kendi bilgileriyle giriş yaparak, sınav sorularının tamamına erişebilirler. Bu erişim, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek ve saat 23.59'da sona erecektir. Sınavla ilgili detaylar ve güncellemeler için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret etmek önemli.