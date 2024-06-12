ÖSYM sınav takvimi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?

Kaynak: Haber Merkezi
ÖSYM sınav takvimi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?

Üç milyonu aşkın öğrenci, heyecanla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarını bekliyor. 2024 YKS'nin AYT, YDT ve TYT gibi oturumlarının sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç sayfasında erişime açılacak.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8 ve 9 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre, TYT, AYT ve YDT oturum sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Ancak henüz net değil. Milyonlarca öğrencinin katılım gösterdiği bu önemli sınavın sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime sunulacak. Adaylar, merakla bekledikleri bu tarihte, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecekler.

ÜNİVERSİTE SINAVI YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Adaylar, kimlik numaraları ve şifreleri kullanarak ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ilgili mobil uygulama üzerinden sonuçlarına erişebilecekler. Bu yıl, YKS sonuç belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek; tüm sonuçlar dijital ortamda sağlanacak.ııı

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