ÖSYM’den seçim ayarlı sınav takvimi kararı

ÖSYM’nin paylaştığı 2023 yılı sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri tarihinin aynı zamana denk gelmesi nedeniyle “erken seçim” iddiaları gündeme gelmişti.

ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

2023 seçimlerinin gerçekleştirilmesi beklenen 18 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) yapılacağını açıklayan ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.

‘SEÇİM GÜNÜ SINAV OLMAYACAK’

AKP MKYK toplantısının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik'e “Seçim takvimi değişecek mi?” sorusu yöneltilmiş Çelik, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takviminde genel seçim tarihinin sınav tarihiyle çakışması hakkındaki soruya “Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır” diyerek cevap vermişti…