ÖSYM'ye 20 Bin TL ceza kesildi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), yüzde 40 görme engeline sahip S.K'nin, ÖSYM tarafından uygulanan engelli ek puan sisteminden faydalanma talebini değerlendirdi. S.K, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu haktan yararlanmak istedi, ancak ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı tarafından talebi objektif kriterlere dayanmayan gerekçelerle reddedildi.

Bu karara itiraz eden S.K, sınavda ek puan alabilmesi ve ret kararlarının objektif kriterlere dayalı olarak YKS kılavuzuna işlenmesi için TİHEK'e başvuruda bulundu. Ayrıca, S.K'nin 2019 yılından itibaren katıldığı sınavlarda da benzer taleplerde bulunduğu ancak bu isteklerinin de geri çevrildiği belirtildi.

EK PUAN VERİLDİ

S.K tarafından yapılan başvuru, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) önerisiyle engelli bireylere verilen ek puanın kendisine de tanınması sonucunu doğurdu. Ancak S.K, sistemin tam anlamıyla çözüm üretmediğini ve engelli bireylere verilen ek puanın daha objektif kriterlere dayandırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), başvurucunun ek puan almasına yönelik talebinin karşılanmış olması sebebiyle, ilgili başvuruyu işleme koymama kararı aldı.

20 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), engelli adaylara ek puan verilmesi sürecinde objektif kriterlerin belirlenmesi gerektiğine yönelik başvuruyu değerlendirdi. Kurum, yapılan inceleme sonucunda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) bu ilkeye uymadığını ve engellilik esaslı ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini belirledi. Bu tespitler doğrultusunda, TİHEK tarafından ÖSYM'ye 20 bin lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.