Ot toplarken kayalıklardan düşüp mahsur kaldı

Gevaş ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre ot toplamaya giderken kayalıktan düştüğü ihbarı üzerine harekete geçen Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Ekipler, düşmeye bağlı kafa travması meydana gelen H.D. isimli vatandaşa ulaşarak, bulunduğu yerden kurtarırken, zorlu arazi yapısından dolayı yaralıyı sedye üzerinde 2 saat taşıyan ekipler, ardından sağlık personeline teslim etti.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Gevaş Devlet Hastanesine sevk edildi.