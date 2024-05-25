Ot toplarken kayalıklardan düşüp mahsur kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ot toplarken kayalıklardan düşüp mahsur kaldı

Van'da kayalık bölgede ot toplamaya giden H.D. düşerek yaralandı. Mahsur kalan H.D.’yi, AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı.

Gevaş ilçesine bağlı Kuşluk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre ot toplamaya giderken kayalıktan düştüğü ihbarı üzerine harekete geçen Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Ekipler, düşmeye bağlı kafa travması meydana gelen H.D. isimli vatandaşa ulaşarak, bulunduğu yerden kurtarırken, zorlu arazi yapısından dolayı yaralıyı sedye üzerinde 2 saat taşıyan ekipler, ardından sağlık personeline teslim etti.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Gevaş Devlet Hastanesine sevk edildi.

aw212772-07.jpg

aw212772-06.jpg

aw212772-04.jpg

aw212772-05.jpg

aw212772-03.jpg

aw212772-02.jpg

Son Haberler
Kilo veren kadının vücudundaki deformasyon Video
Kilo veren kadının vücudundaki deformasyon
Alanya'da bir şüpheli, 2 kişiyi ayrı yerlerde tabancayla vurdu; olayın biri kamerada Gündem
Alanya'da bir şüpheli, 2 kişiyi ayrı yerlerde tabancayla vurdu; olayın biri kamerada
Konya’da silahlı saldırı: 4 yaralı Yerel Haberler
Konya’da silahlı saldırı: 4 yaralı
Rusya'nın Harkiv'de mağazayı vurması sonucu en az 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Dünya
Rusya'nın Harkiv'de mağazayı vurması sonucu en az 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
X-Ray cihazından geçerken peruğunu çıkardı Video
X-Ray cihazından geçerken peruğunu çıkardı
Ali Koç'un karısı Nevbahar Koç Cannes'ı salladı. Giydiği elbise herkesi hayran bıraktı Spor
Ali Koç'un karısı Nevbahar Koç Cannes'ı salladı. Giydiği elbise herkesi hayran bıraktı
Starlink uyduları Hatay' semalarında görüldü Teknoloji
Starlink uyduları Hatay' semalarında görüldü