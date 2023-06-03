Ot toplayan Erzurumlu gözaltına alındı: Eveliklerimi verin, anama ne diyeceğim?

Erzurun'da silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, Arama kaydı olduğu için evelik isimli otu toplayan Mikail Kaban’ı gözaltına aldı. Kaban, “Eveliklerimi alabilir miyim, anama ne cevap vereceğim? Allah aşkına benim eveliklerimi verin” dedi.

Ot toplayan Erzurumlu gözaltına alındı: Eveliklerimi verin, anama ne diyeceğim?

Erzurum Yakutiye ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Yakutiye ilçesi Barışpınarı Köprüsü yakınlarında silahlı kavga ihbarı yapıldı. Olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

Çevrede inceleme yapan polis, bölgedeki kişilerin üstünü arayıp, kimlik kontrolü yaptı. Bölgede yöresel yemek olan lor dolmasının yapımında kullanılan evelik otunu toplayan Mikail Kaban’nın da kimliği sorgulandı.

Kaban'ın arama kaydı olduğunun belirlenmesi üzerine polis, kelepçe takarak gözaltına aldı. Bu sırada Kaban, polisleri de güldüren bir talepte bulundu. Kaban, annesine evelik otu topladığını belirterek, “Eveliklerimi alabilir miyim, anama ne cevap vereceğim? Buraya anam için evelik toplamaya geldim. Allah aşkına benim eveliklerimi verin” dedi. Talebi geri çeviren polis, poşete koyulan evelik otu ile birlikte Kaban’ı emniyete götürdü. Öte yandan yapılan ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

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