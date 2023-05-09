Otel balkonundan düşen Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Polonya Basın Ajansı'nın (PAP) haberine göre, İtalya'nın Sardinya kentinde bir otelin dördüncü katından düşen Polonyalı bir belediye başkanı öldü. Polonya heyetiyle ziyarete gelen belediye başkanı, bir meslektaşıyla birlikte bulunduğu odanın penceresinden düştü.

Belediye başkanının adı hakkında bilgi verilmezken, konuya ilişkin daha sonra detayların açıklanacağı belirtildi.

Belediye başkanının, pencere pervazına oturduğunu ve dengesini kaybettiği açıklandı. Olayın kaza olduğu ve kasıt içermediği belirtildi.