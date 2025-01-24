Otel faciasının ardından ortaya çıktı: Yangın güvenliği yerine ona para harcamışlar

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in 12 katı bulunan yapısının, kaçak olarak inşa edilen iki katında asansör bulunmazken, bu katların işletme ruhsatının nasıl alındığı ise hala belirsizliğini koruyor.

EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN HİÇBİR İŞLEM YAPILMADI

Hürriyet'in haberine göre, 2021’de yapılan yangın yönetmeliği değişikliklerinin ardından, otel sahipleri 2024 sonuna kadar uyum sağlaması gereken düzenlemelere uygun hareket etmedi. Otel sahibi Halit Ergül, yönetmelikte belirtilen eksiklikleri gidermek yerine, sürenin bitimine birkaç gün kala yangın yeterlilik belgesi için başvurdu. İtfaiyenin yaptığı incelemede yangın alarmı, duman dedektörü, yağmurlama sistemi gibi temel güvenlik önlemlerinin eksik olduğu belirlendi. Ancak bu eksikliklerin giderilmesi için hiçbir adım atılmadı.

OTEL YÖNETİCİLERİ AFAD EKİBİNDEN PARA İSTEDİ

Yangının ardından, AFAD ekiplerinin arama kurtarma ve soğutma çalışmaları yürütürken, otel yönetimiyle ilgili başka bir iddia da gündeme geldi. İddiaya göre, otel işletmecisi, bölgede görevli AFAD personelinden barınma ücret talep etti. Bu iddia büyük tepki topladı, ancak iki gün boyunca ne otel yönetimi tarafından ne de başka bir yetkili tarafından yalanlanmadı.

İKİ OTEL ARASINA TÜNEL İNŞAA EDİLDİ

Öte yandan, yangın güvenliği yerine otelin işletmecisi, iki otel arasına geçiş sağlamak için kar ve tipi gibi zor hava koşullarında kullanılacak özel bir tünel inşa etmeye yatırım yaptı. Bu tünel için büyük bir bütçe ayrılırken, yangın güvenliği için gerekli önlemler alınmadı.