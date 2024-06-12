Otel terasından düşen oyuncu Demet Ersoy yaşamını yitirdi

Muğla Bodrum'da bulunan bir otelin terasından düşen 48 yaşındaki tiyatrocu ve yapımcı Demet Ersoy yaşamını yitirdi. Polis olayı inceleme altına aldı.

Olay, Kumbahçe sahilindeki bir otelde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre tiyatro oyuncusu ve yapımcısı Demet Ersoy, iş görüşmesi için gece saatlerinde uçakla Ankara'dan Bodrum'a gelerek bir otele yerleşti.

Ersoy ile iş arkadaşları bir tanıdıklarının tadilatta olduğu için henüz sezona başlayamayan Kumbahçe'deki oteline yerleşti. İddialara göre Demet Ersoy, 2 katlı binanın terasından aşağı düştü. Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde evli ve 1 çocuk annesi Demet Ersoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polisin olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemenin sonrasında Demet Ersoy'un cenazesi otopsi işlemleri için adli tıpa gönderildi. Polis Demet Ersoy'un arkadaşlarının ifadesine başvurdu.