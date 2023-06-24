Otelde cinayet: İki kuzen güvenlik kameralarına yakalandı

Las Vegas’taki Caesars Palace’ta tüyler ürperten bir olay yaşandı. Polis, 15 Mayıs günü odasında ölü bulunan 25 yaşındaki Bryan Altamirano-Solano’yu öldürmekten şüphelendiği iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisten yapılan açıklamada, her ikisi de 20 yaşında olan kuzenler Erika Covington ve Arionna Taylor’ın kurbanın odasından kaçarken görüldüğü ve daha sonra çalıntı bir arabayla kaçtığı tespit edildi.

Bryan Altamirano-Solano otel odasında cansız halde bulundu…

Daily Mail’de yer alan habere göre, güvenlik kameralarına takılan üçlü, saat 02:36’da koridorda kurbanın odasına doğru yürürken görüldü. Sadece 14 dakika sonra, Covington ve Taylor’ın bu kez yetkililerin Altamirano-Solano’nun çantası olduğuna inandıkları bir şeyle aynı koridorda geri koşarken kaydettiği video kaydedildi.

CESEDİ OTELDEKİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ BULDU

Covington ve Taylor, bu ayın başlarında cinayet ve hırsızlık suçlamalarıyla suçlandı. Kurban göğsünden tek kurşun yarası ile öldürüldü.

Erika Covington ve Arionna Taylor suçlamaları reddettiler…

Altamirano-Solano’nun odasında bulunan bir kurşun sayesinde şüpheliler suçla bağlantılıydı. Polis, bu kurşunun Taylor’ın karıştığı ayrı bir suçta bulunanla eşleştiğini söyledi.

Covington’ın Instagram sayfasında yapılan daha ayrıntılı araştırma, olay gecesi Caesars Palace’ta olduğunu ve videoda görülebilen kıyafetlerin aynısını giydiğini gösterdi.

İki kuzen, 17 Mayıs’ta bir apartman dairesinde tutuklandılar, evde yapılan aramada videoda gösterilen kıyafetler de bulundu. Mahkemeye çıkarılan ikili, suçlamaları reddetti.

