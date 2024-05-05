Otelde sinir krizi geçiren Britney Spears iç çamaşırlarıyla sokağa çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Otelde sinir krizi geçiren Britney Spears iç çamaşırlarıyla sokağa çıktı
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears otelde gece yarısı sinir krizi geçirdi. Ortalığı birbirine katan şarkıcı iç çamaşırlarıyla sokağa çıktı.

42 yaşındaki ünlü popçu Britney Spears bir skandalla gündem oldu. Spears, Los Angeles’taki ünlü otel Chateau Marmont’da olaylı bir gece yaşadı.

Britney Spears’ın konakladığı otelde sinir krizi geçirdiği ve ortalığı birbirine kattığı öne sürüldü. Spears'ın otelde yeni sevgilisi olduğu söylenen ve sonradan sabıkalı olduğu ortaya çıkan Paul Richard Soliz’le tartışma yaşadığı söylendi.

1714691187106-nn-cme-britney-spears-latest-240502-1920x1080-47n50a.jpg

Spears’in sevgilisiyle kavga etmesinin ardından otele polis ve ambulans çağrıldı. Sevgilisi Soliz’le birlikte otelin kapısına inen Britney Spears, üzerinde iç çamaşırları ve üstüne sardığı battaniyeyle etrafına şaşkın şaşkın bakarken görüntülendi.

Bu görüntüler hayranlarına ünlü popçunun 2008'deki çöküş dönemini anımsattı ve hayranlarını endişelendirdi.

bkg-bscmm240503-011-1a02c2a899dd493c956718c24fa748b0.jpg

İDDİALARI REDDETTİ

Burkulmuş ve şişmiş ayak bileğinin fotoğrafını paylaşan Britney sinir krizi geçirdiği yönündeki iddiaları reddetti. Otel odasında zıplarken düşüp ayağını burktuğunu söyleyen Britney Spears, sağlık ekiplerinin odasına illegal bir şekilde girdiğini söyledi.

indir-31.jpg

Son Haberler
Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı Yerel Haberler
Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Selin vurduğu Brezilya’daki can kaybı 66’ya yükseldi Dünya
Selin vurduğu Brezilya’daki can kaybı 66’ya yükseldi
Yaya önceliği olan yerlerde araç kullananlara 37 bin TL ceza Gündem
Yaya önceliği olan yerlerde araç kullananlara 37 bin TL ceza
Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu dileyip mumu üfleyen kadın sonra olanlar karşısında şok geçirdi Spor
Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu dileyip mumu üfleyen kadın sonra olanlar karşısında şok geçirdi
Düğün magandaları karayolunda halay çekerek trafiği felç etti Gündem
Düğün magandaları karayolunda halay çekerek trafiği felç etti
Karnı burnunda yeni yaşını kutlayan Burcu Biricik kızının adını açıkladı Magazin
Karnı burnunda yeni yaşını kutlayan Burcu Biricik kızının adını açıkladı
Üzüm bağlarını dolu vurdu Yerel Haberler
Üzüm bağlarını dolu vurdu