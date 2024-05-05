Otelde sinir krizi geçiren Britney Spears iç çamaşırlarıyla sokağa çıktı

42 yaşındaki ünlü popçu Britney Spears bir skandalla gündem oldu. Spears, Los Angeles’taki ünlü otel Chateau Marmont’da olaylı bir gece yaşadı.

Britney Spears’ın konakladığı otelde sinir krizi geçirdiği ve ortalığı birbirine kattığı öne sürüldü. Spears'ın otelde yeni sevgilisi olduğu söylenen ve sonradan sabıkalı olduğu ortaya çıkan Paul Richard Soliz’le tartışma yaşadığı söylendi.

Spears’in sevgilisiyle kavga etmesinin ardından otele polis ve ambulans çağrıldı. Sevgilisi Soliz’le birlikte otelin kapısına inen Britney Spears, üzerinde iç çamaşırları ve üstüne sardığı battaniyeyle etrafına şaşkın şaşkın bakarken görüntülendi.

Bu görüntüler hayranlarına ünlü popçunun 2008'deki çöküş dönemini anımsattı ve hayranlarını endişelendirdi.

İDDİALARI REDDETTİ

Burkulmuş ve şişmiş ayak bileğinin fotoğrafını paylaşan Britney sinir krizi geçirdiği yönündeki iddiaları reddetti. Otel odasında zıplarken düşüp ayağını burktuğunu söyleyen Britney Spears, sağlık ekiplerinin odasına illegal bir şekilde girdiğini söyledi.