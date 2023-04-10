Otelde yaşayan Nejat İşler'den radikal karar

TV100 Magazin Hattı'nın özel haberine göre Aile dizisi ile ekranlara dönen Nejat İşler geçtiğimiz günlerde katılmış olduğu bir programda "Benim evde yaşamam için ciddi bir ilişkim olması yani bir kadın olması ve onun bir istemesi gerek" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Uzun süredir Şishanede bir otelde kalan Nejat İşler şimdilerde ise Cihangir'e taşınmak için kolları sıvadı.Yapmış olduğu açıklamaya göre Nejat İşler'in hayatında bir kadın olduğu soruları akıllara geldi.

Oynamış olduğu "Aile" dizisi ve Netflix projesi "İyi Adamın on günü" filminden kazanmış olduğu parayı ev sahibi olmak için birikim olarak kullanan Nejat İşler, Cihangirde bedeli 3 ile 5 milyon arası değişen ev aramaya başladı.

Cihangir'e göre az bir bütçe ile ev arama arayışına giren usta oyuncu henüz bir ev bulabilmiş değil