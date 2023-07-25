Otelin odasında olup biteni kameraya aldılar. Sizin de başınıza gelebilir

Ordu'daki bir otel odasında banyo yapmak isteyen bir yurttaşın başına gelenler güldürdü. Vatandaşın odanın sıra dışı mimarisi nedeniyle duş kabinine girene kadar çektiği çileyi anlattığı video sosyal medyada viral oldu.

Otelin odasında olup biteni kameraya aldılar. Sizin de başınıza gelebilir

Fıkralara konu olacak türden olay Ordu'daki bir otelde meydana geldi. Yorgun halde otele gelen yurttaş, duşa girmek istedi. Ancak otel odasında neyle karşılaşacağından habersizdi.

Duş almak için lavaboya girmeye çalışan yurttaş, kapının tam açılmadığını gördü. Uzun uğraşlar sonucu lavaboya girmeyi başaran yurttaş, bu kez de duş kabinine giremedi.

DUŞ KABİNİ DE ZORLUYDU

Duş kabininin de kapısı, odanın kapısı kadar ilginç bir mimariye sahipti. Elinden geleni deneyen yurttaş, sonunda duş kabinine de girmeyi başardı.

Duşa girmek için adeta labirentte dolaşırcasına hareket eden kişi, "Banyo yapmak istedim, içeriden çıkamadım" dedi.

Yaşadığı ilginç olayı görüntüleyerek kaydeden yurttaşın videosu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

4.jpg

3.jpg

2.jpg

1.jpg

Öne Çıkanlar
Tevfik Göksu haberinin olmadığını söylese de gazeteci Tolga Şahin fotoğrafları yayınlayanların kim olduğunu belgeleriyle açıklamıştı
Tevfik Göksu haberinin olmadığını söylese de gazeteci Tolga Şahin fotoğrafları yayınlayanların kim olduğunu belgeleriyle açıklamıştı
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Son Haberler
Emeklilere düşük zam vermek AKP’nin sürgü projesi mi? Güncel
Emeklilere düşük zam vermek AKP’nin sürgü projesi mi?
25 Temmuz Salı TV yayın akışında ne var? 25 Temmuz Salı bugün hangi diziler var? Keşfet
25 Temmuz Salı TV yayın akışında ne var? 25 Temmuz Salı bugün hangi diziler var?
Çocuklarda göğüs ağrısı neden olur, ne yapmalı? Sağlık
Çocuklarda göğüs ağrısı neden olur, ne yapmalı?
Tırın dorsesi cayır cayır yandı Güncel
Tırın dorsesi cayır cayır yandı
Yılmaz Özdil ekrana çıkıp adları parayla anılan gazetecileri açıkladı Güncel
Yılmaz Özdil ekrana çıkıp adları parayla anılan gazetecileri açıkladı
Engelli hastaya işkence yapılan bakımevi kapatıldı Yaşam
Engelli hastaya işkence yapılan bakımevi kapatıldı
Çocuklar ev kazalarından nasıl korunur Sağlık
Çocuklar ev kazalarından nasıl korunur