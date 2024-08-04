Otellerdeki pahalılığın sebebini anlattı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, tatilcilerin Türkiye yerine Yunan adalarını tercih etmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşler, Türkiye'deki yüksek enflasyonun turizm sektörüne olumsuz etkilerini değerlendirerek, turizmcilerin bu durumun sorumlusu olarak gösterilmesinin haksızlık olduğunu belirtti.

Ekonomim'e yaptığı açıklamada İşler, Türkiye'deki tatil beldelerindeki fiyatların yüksek olmasının turizmcilerin fırsatçılık yapmasıyla ilişkilendirilmesinin yanlış bir algı olduğunu vurguladı. "Bugün enflasyonun sebebi olarak turizmciler gösteriliyor. Oysa turizmci, bu durumun bir sebebi değil, sonucudur. Yunanistan, Türkiye'den daha ucuz, ancak bu bizim yarattığımız bir durum değil" dedi.

İşler, Yunanistan'ın Türkiye'ye göre daha ucuz olmasının altında yatan sebeplerin Türkiye'deki ekonomik koşullardan kaynaklandığını ifade etti. Yunanistan'daki düşük vergilendirme ve devlet destekleri gibi unsurların Türkiye ile karşılaştırıldığında büyük bir avantaj sağladığını belirtti. "Yunanistan'da alkollü içeceklerin fiyatı 400 lira iken, Türkiye'de aynı ürün turizmciye 600 liraya mal oluyor. Yunanistan'da ÖTV yok, kurumsallaşma düşük, vergi yükü daha az ve enflasyonist ortam daha hafif. Bu şartlar altında Yunanistan'la rekabet etme şansımız yok" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki turizm sektörünün, yüksek vergiler ve maliyet artışları nedeniyle zorlandığını dile getiren İşler, turizmcilerin bu zorlu koşullar altında ayakta kalmaya çalıştığını söyledi. "Türkiye'de en fazla vergi tahakkuk ettirilen sektör turizm sektörüdür. Kurumlar vergisi, KDV, SGK, konaklama vergisi gibi yükümlülüklerimiz var. Ancak, tüm bu maliyetlerin sorumlusu olarak turizmcilerin gösterilmesi büyük bir haksızlıktır" dedi.

İşler, enflasyonun sebebi olarak turizmcilerin gösterilmesine karşı çıkarak, bu durumun bir algı yönetimi olduğunu ve turizm sektörünün Türkiye ekonomisinin bel kemiği olduğunu belirtti. "Bu algı yönetimi, turizmcilere yapılan büyük bir haksızlıktır. Bugünkü ekonomik ortamın oluşmasının sebebi biz değiliz, sadece bu durumun sonucuyuz" ifadelerini kullandı.