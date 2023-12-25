Ötenazi bir ülkede daha yasallaşıyor

Küba hükümeti, ötenazi hakkını, sağlık sisteminin yasal düzenlemelerini güncelleyen bir yasa tasarısının içine dahil etti. Bu yasa tasarısı, ülkenin sağlık hizmetlerinin evrensel ve ücretsiz olduğunu vurguluyor.

Yasa tasarısının son halinde, “İnsanlar, onurlu bir şekilde ölmek istediklerinde, tedaviye yanıt vermeyen, sürekli veya kısmi bakıma ihtiyaç duyan ve yaşam kalitesini düşüren durumlarda, uygun prosedürlerin sağlandığı koşullarda hayatlarını sonlandırma hakkına sahiptirler” ifadesi yer alıyor.

Ötenazi ve tıbbi yardımlı intihar, çoğu dinin karşı çıkması nedeniyle dünyada büyük bir tartışma konusu; ancak çok az sayıda ülke bu uygulamalara yeşil ışık yakıyor ve bazıları bunları cinayet olarak görüyor.

Küba’nın başkenti Havana’da bulunan ve ülkenin en önemli kanser merkezi olan Onkoloji ve Radyobiyoloji Enstitüsü’nde çalışan ve biyoetik alanında uzmanlaşmış olan Dr. Alberto Roque, yasayı olumlu karşıladığını ve bunun “ötenazi için tam bir yasal zemin” oluşturduğunu belirtti.

Enstitüde hemşire olarak çalışan ve rektum kanseri teşhisi konulan 47 yaşındaki Suaima Lopez ise, kendisi ve tanıdığı pek çok hastanın, iyileşme umudu kalmadığında ötenazi seçeneğini kullanmak istediğini söyledi.

Lopez, “Aileler, sevdiklerini son nefesine kadar yaşatmak istiyorlar ama acı çeken hastaların da durumunu göz önüne almak lazım. Keşke artık yapılacak bir şey kalmadığında, onurlu bir şekilde ölebilseydik… Bana huzurla ölmeme izin versinler” dedi.

Dünyada ötenaziye izin veren diğer ülkeler arasında İsviçre, Hollanda, Lüksemburg, Kanada, Avustralya, İspanya, Almanya, Yeni Zelanda ve ABD’nin bazı eyaletleri bulunuyor. Bu ülkelerden bazıları, ölümcül olmasa bile büyük acı çeken hastalara da tıbbi yardımlı intihar hakkı tanıyor.