Otizm teşhisi konan ilk kişi olan Donald Triplett 89 yaşında öldü

Editör: Ali Öncü

Otizm teşhisi konulan ilk kişi olan ve tarihte "Vaka 1" olarak bilinen Mississippi'li adam öldü.

Donald G. Triplett, “Farklı Bir Anahtarda” adlı bir kitaba, bir PBS belgesel filmine, BBC haber dergisi taksitine ve sayısız tıp dergisi makalesine konu olmuştu.

Triplett, babası Beamon Triplett'in ana hissedar olduğu bankada 65 yıl çalıştı. Bankanın kıdemli başkan yardımcısı Lesa Davis, Triplett'in Perşembe günü öldüğünü doğruladı. ‘’İlk vaka’’ hayatını kaybettiğinde 89 yaşındaydı.

Bankanın CEO’su Allen Breland, son derece bağımsız bir bilgin olarak tanınan Triplett hakkında "Don olağanüstü bir bireydi" dedi.

Breland, Millsaps Koleji'nden 1958 mezunu olan Triplett'in golf oynamaktan ve seyahat etmekten hoşlandığını ve sık sık egzotik yerlere uçtuğunu söyledi ve ekledi "kendi dünyasındaydı, ancak ona iki, üç basamaklı bir sayı verirseniz, bunları sizin hesap makinesinde cevaplayabileceğinizden daha hızlı çarpabilirdi" dedi.

Triplett'in otizm teşhisi, Baltimore'daki bir Johns Hopkins araştırmacısına gönderilen ve ailesinin onun yetenekleri ve davranışları hakkında gözlemlerini anlatan 22 sayfalık ayrıntılı bir mektuptan ortaya çıktı. Mektup, bozukluğu inceleyenler için birincil referans belgesi olmaya devam ediyor.