Otizmli çocuğun cansız bedeni derede bulundu

Olay akşam saat 18.00 sıralarında Çatalca Kaleiçi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oynarken bir anda kaybolan otizmli 7 yaşındaki Mustafa Cahit T. için ihbarda bulunuldu.

7 yaşındaki çocuğu bulmak için itfaiye, sağlık, AFAD ve Su Altı Arama Kurtarma (ISAK) ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çocuğun yaşadığı evin yakınında bulunan derenin çevresinde çalışma yapan ekipler, dere kenarında bir poşet içerisinde kıyafetler buldu.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından otizmli çocuğun cansız bedeni dere içinde bulundu.

Olayla ilgili çalışma sürüyor.