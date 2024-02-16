Oto boya ve kaporta dükkanında yangın

Bolu’da İzzet Baysal Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir kaporta boya dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, araç boyası yapılan iş yerinde tiner ve boya kovaları alev aldı. Alev alan malzemelerin ateşi etrafa saçıldı.

Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kaporta boya dükkanında çıkan yangını söndürürken, iş yerinde soğutma çalışması yapıldığı öğrenildi.