Oto galerisinde can pazarı. Motosiklet üzerinden kurşun yağdırdılar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana'da içerisinde 4 kişinin bulunduğu oto galeriye motosikletle gelen 2 kişi, kurşun yağmuruna tuttu. Galeride bulunanlar kendilerini yere atarak hayatta kalmaya çalıştı. Polis 2 saldırganı 4 saatte sonra yakaladı. Saldırganlardan birinin tetikçi olduğu tespit edildi.

Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı'nda bulunan bir oto galeriye motosikletleriyle yaklaşan 2 kişi, silahlarını çekerek iş yerine kurşun yağdırdı. Seyir halindeki motosikletteki şahısların sıktığı mermiler camları parçaladı.

İş yeri sahibi R.G. ve 3 arkadaşı kendilerini yere atarak hayatta kalmak için hedef küçülttü. Kapının önünde park halindeki bir aracın da silahlı saldırı sırasında freni boşalatarak kayması dikkat çekti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların motosikletle Horzum Yaylası'na doğru kaçtığını belirledi.

aw547943-04.jpg

Saldırıdan 4 saat sonra Sabaha M.A.K. ve C.C. kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden Thomson uzun namlulu otomatik silah, bir adet tabanca, çok sayıda mermi, yaklaşık 20 bin TL ve yedek 3 adet şarjör ele geçirildi.

aw547943-03.jpg

Polis, şüphelilerden C.C. ile mağdur R.G. arasında bir kadın nedeniyle kıskançlık durumunun yaşandığını öğrendi. Olaydan 2 gün önce C.C.'nin R.G.'yi arayıp küferleştikleri de tespit edildi. C.C.'nin R.G.'ye 'bu küfürlerin karşılığı ya bana 5 milyon TL verirsin yada seni öldürürüm' diye tehdit ettiği iddia edildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

aw547943-01.jpg

aw547943-02.jpg

Son Haberler
MHK soruşturmanın perde arkası! Kız arkadaş ve Ali Koç sürprizi
MHK soruşturmanın perde arkası! Kız arkadaş ve Ali Koç sürprizi
Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan ağızları açık bırakacak iddia! Servetinin araştırılmasını isteyip o isimleri suçladı
Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan ağızları açık bırakacak iddia! Servetinin araştırılmasını isteyip o isimleri suçladı
Milyonlarca vatandaşın parasını enflasyon eritti: Acı gerçeği dev şirket duyurdu
Milyonlarca vatandaşın parasını enflasyon eritti: Acı gerçeği dev şirket duyurdu
Galatasaray sezon sonu onu gönderecek
Galatasaray sezon sonu onu gönderecek
Belçika’da son üç ayın en yüksek enflasyon oranı kaydedildi
Belçika’da son üç ayın en yüksek enflasyon oranı kaydedildi