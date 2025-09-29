Oto galerisinde can pazarı. Motosiklet üzerinden kurşun yağdırdılar

Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı'nda bulunan bir oto galeriye motosikletleriyle yaklaşan 2 kişi, silahlarını çekerek iş yerine kurşun yağdırdı. Seyir halindeki motosikletteki şahısların sıktığı mermiler camları parçaladı.

İş yeri sahibi R.G. ve 3 arkadaşı kendilerini yere atarak hayatta kalmak için hedef küçülttü. Kapının önünde park halindeki bir aracın da silahlı saldırı sırasında freni boşalatarak kayması dikkat çekti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların motosikletle Horzum Yaylası'na doğru kaçtığını belirledi.

Saldırıdan 4 saat sonra Sabaha M.A.K. ve C.C. kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden Thomson uzun namlulu otomatik silah, bir adet tabanca, çok sayıda mermi, yaklaşık 20 bin TL ve yedek 3 adet şarjör ele geçirildi.

Polis, şüphelilerden C.C. ile mağdur R.G. arasında bir kadın nedeniyle kıskançlık durumunun yaşandığını öğrendi. Olaydan 2 gün önce C.C.'nin R.G.'yi arayıp küferleştikleri de tespit edildi. C.C.'nin R.G.'ye 'bu küfürlerin karşılığı ya bana 5 milyon TL verirsin yada seni öldürürüm' diye tehdit ettiği iddia edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.