Otobüs bekleyen yaşlı amcayı yere düşürdüler! Gençlerden büyük saygısızlık

Kaynak: Haber Merkezi
Otobüs bekleyen yaşlı amcayı yere düşürdüler! Gençlerden büyük saygısızlık

TikTok çekmek isteyen gençlerin, otobüs bekleyen yaşlı adamı yere düşürdükleri görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Genç nesil, popüler olma uğruna sosyal medya uygulamalarında her gün yeni videolar çekiyor. Videolardaki şakaların dozu ise gün geçtikçe artıyor.

Kayseri'de 188 numaralı "Şehir Merkezi - Yeni şehir Sümerevler Oymak Caddesi Dönüşü" otobüsünde çekildiği iddia edilen bir TikTok videosunda, otobüs durağındaki insanların tek tek otobüse bindiği görülürken, iki gencin son anda otobüse binmekten vazgeçtiği görüldü.

DENGESİNİ KAYBETTİ YAŞLI ADAMA YERE DÜŞÜRDÜ

Gençlerden biri otobüsün basamağındayken diğer arkadaşının sırtına atladı. Arkadaşını taşıyan genç, bir süre sonra dengesini kaybetti ve arkadaki yaşlı adama çarptı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam, çocuklara büyük tepki gösterdi. Görüntüler, sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

Kullanıcılar, "Yaşlıya, büyük insanlara inan saygı kalmadı", "Milyonlar beğenir şimdi bu saygısızlığı", "Adamın bir yeri kırılsaydı yazık değil mi?" gibi yorumlarda bulundular.

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