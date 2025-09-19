Otobüs durakları Van’da renkleniyor: Yepyeni olacak!

Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Dairesi Başkanlığı, toplu taşıma hizmetlerini daha güvenli ve verimli kılmak için harekete geçti. Özellikle halk otobüsleri ve dolmuşların kullandığı duraklarda boyama ve düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Maraş Caddesi’nde başlayan uygulama, kentteki ana arterlerde de uygulanacak. Durak cepleri ve yol kenarındaki indirme-bindirme alanları, modern ve dikkat çekici şekilde boyanarak hem görsel yenilik sağlanıyor hem de sürücülerde farkındalık yaratılıyor. Trafik ve Ulaşım Teknolojileri Şube Müdürlüğü ekipleri, bu çalışmalarla trafik güvenliği ve akışının sürekliliğini hedefliyor.

Yetkililer, sürücülere duraklara araç park etmemeleri uyarısında bulundu. Duraklara park eden araç sahiplerine trafik ihlali kapsamında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.