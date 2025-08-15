Otobüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, bir otomobil ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan biri çocuk dört kişi ile otobüsteki bir yolcu hafif yaralandı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kuruçeşme Caddesi'ne dönüş yapan Arif T. (26) yönetimindeki 16 BMR 770 plakalı otomobil ile Soner S.'nin kullandığı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 TAV 21 plakalı halk otobüsü çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi ile otobüsteki 1 yolcu hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

