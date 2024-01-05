Otobüs ile otomobil kafa kafaya girdi

Kaynak: İHA
Otobüs ile otomobil kafa kafaya girdi
Bursa'da bir otobüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile özel halk otobüsünün karıştığı bir kaza meydana geldi.

Saat 12.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu Esentepe Mahallesi mevkiindeki altgeçitte meydana gelen kazada, iki araç birbiriyle kafa kafaya çarpıştı.

Olaya göre, altgeçitten geçmekte olan sürücü Hande E.(33) yönetimindeki 16 HE 923 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Medeni B.(60) yönetimindeki 16 M 06080 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya girdi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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