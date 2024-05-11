Otobüs nehre uçtu: 7 ölü

Kaynak: İHA
Otobüs nehre uçtu: 7 ölü
Rusya’nın St. Petersburg şehrinde dün meydana gelen kazada nehre uçan yolcu otobüsünde yaşamını yitirenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Rusya’nın St. Petersburg kentinde içinde yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu otobüs, dün Potseluev Köprüsü üzerinden Moika Nehri’ne uçtu.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, otobüs batmaması için halatlarla köprüye bağlandı.

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiği açıklanırken, aracın sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

OTOBÜS VE YOLCULAR ÇIKARILDI

Aracın nehre düşmesi sonrası başlatılan kurtarma çalışmalarında bazı yolcular otobüsün üst kısmındaki havalandırmadan çıkarılırken, otobüs ise ağır makinelerle yürütülen çalışmalar sonucu nehirden çıkarıldı.

Acil Durum Bakanlığı, kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

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