Otobüs nehre uçtu: 7 ölü

Rusya’nın St. Petersburg kentinde içinde yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu otobüs, dün Potseluev Köprüsü üzerinden Moika Nehri’ne uçtu.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, otobüs batmaması için halatlarla köprüye bağlandı.
ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiği açıklanırken, aracın sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
OTOBÜS VE YOLCULAR ÇIKARILDI
Aracın nehre düşmesi sonrası başlatılan kurtarma çalışmalarında bazı yolcular otobüsün üst kısmındaki havalandırmadan çıkarılırken, otobüs ise ağır makinelerle yürütülen çalışmalar sonucu nehirden çıkarıldı.
Acil Durum Bakanlığı, kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.